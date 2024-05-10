Легенда «Милана» Мальдини назвал лучших футболистов, с кем ему довелось сыграть

Легендарный защитник «Милана» и бывший технический директор «россонери» Паоло Мальдини назвал лучших футболистов, с кем ему довелось играть вместе.

«С точки зрения моральной силы Франко Барези был потрясающим футболистом. Он не говорил. Он действовал и был совершенен. Я также играл с Марко Ван Бастеном, и я также играл с великими игроками в их неудачные сезоны.

Роналдо и Роналдиньо — самые технически одаренные игроки, которых я когда-либо видел, но они пришли на закате своей карьеры. Играть против Роналдо в «Интере» было очень тяжело. Он не мог остановиться. Правила были не такими строгими, как сегодня. Мы могли бы больше использовать физическую силу, но он был огромным, быстрым и технически одарённым», — приводит слова Мальдини Football Italia со ссылкой на Radio Italia.