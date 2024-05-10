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«Байер» по ходу текущего сезона забил 17 голов после 90-й минуты

«Байер» по ходу текущего сезона забил 17 голов после 90-й минуты
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9 мая во втором матче 1/2 финала Лиги Европы встречались немецкий «Байер» и итальянская «Рома». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Игра началась в 22:00 по московскому времени. Она закончилась со счётом 2:2. Хозяева спаслись в компенсированное время — на 97-й минуте.

Таким образом, «Байер» по ходу сезона забил 17 голов после 90-й минуты. Благодаря этим мячам леверкузенцам удалось совершить 12 камбэков в концовках матчей.

Отметим, что в первом матче полуфинала в Италии «Байер» одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, по сумме двух встреч «Байер» прошёл «Рому» и вышел в финал Лиги Европы, где сыграет с «Аталантой».

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
09 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
2 : 2
Рома
Рим, Италия
0:1 Паредес – 43'     0:2 Паредес – 66'     1:2 Манчини – 82'     2:2 Станишич – 90+7'    
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