«Байер» по ходу текущего сезона забил 17 голов после 90-й минуты

9 мая во втором матче 1/2 финала Лиги Европы встречались немецкий «Байер» и итальянская «Рома». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Игра началась в 22:00 по московскому времени. Она закончилась со счётом 2:2. Хозяева спаслись в компенсированное время — на 97-й минуте.

Таким образом, «Байер» по ходу сезона забил 17 голов после 90-й минуты. Благодаря этим мячам леверкузенцам удалось совершить 12 камбэков в концовках матчей.

Отметим, что в первом матче полуфинала в Италии «Байер» одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, по сумме двух встреч «Байер» прошёл «Рому» и вышел в финал Лиги Европы, где сыграет с «Аталантой».