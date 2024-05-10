Эмоции Обамеянга после разгромного поражения в полуфинале ЛЕ с «Аталантой»

В телетрансляцию попали эмоции нападающего «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянга после финального свистка ответного полуфинального матча Лиги Европы с «Аталантой», в котором французский клуб уступил со счётом 0:3.

Фото: Скриншот из трансляции

Напомним, первый матч между этими командами завершился со счётом 1:1. Таким образом «Аталанта» одержала победу по сумме двух матчей (4:1) и вышла в финал Лиги Европы.

На 30-й минуте нападающий «Аталанты» Адемола Лукман вывел свою команду вперёд. На 52-й минуте Маттео Руджери удвоил преимущество итальянцев. Третий мяч в активе Эль Билала Туре.

Финал Лиги Европы сезона-2023/2024 состоится 22 мая в городе Дублин, Ирландия. Матч будет проходить на стадионе «Авива».

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