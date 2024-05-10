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Стало известно, в каком клубе может продолжить карьеру Хвича Кварацхелия

Стало известно, в каком клубе может продолжить карьеру Хвича Кварацхелия
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Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

По информации источника, окружение грузинского футболиста уже провело встречу с представителями «ПСЖ» по возможному трансферу этим летом. Отмечается, что стороны на данный момент не пришли к общей договорённости. Во французском клубе считают, что игрок соответствует критериям проекта парижан под руководством Луиса Энрике. Сам игрок также заинтересован в переходе.

Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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