Испанский журналист рассказал, кто в «Барселоне» настаивает на трансфере Гвидо Родригеса

Опорный полузащитник «Бетиса» Гвидо Родригес должен стать игроком «Барселоны» этим летом. Об этом сообщает испанский журналист Sport.es Тони Хуанмарти.

По информации источника, важную роль в переговорах с аргентинским хавбеком сыграл главный тренер «Барселоны» Хави, который недавно объявил о том, что остаётся во главе каталонской команды. Испанский специалист настаивал на трансфере Родригеса и лично проводил с ним беседу перед достижением договорённости.

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Ранее сообщалось, что стороны согласовали условия контракта 30-летнего игрока. Ожидается, что летом он присоединится к каталонской команде в статусе свободного агента. Действующий чемпион мира может заменить испанского опорника Ориоля Ромеу, который планирует покинуть «Барселону». Официально соглашение между Гвидо и сине-гранатовыми будет подписано после того, как каталонцы решат проблемы с финансовым фэйр-плей.

Гвидо Родригес выступает за «Бетис» с лета 2020 года, когда перешёл в испанскую команду из мексиканского клуба «Америка». 30-летний аргентинец вместе со своей национальной командой в 2022 году стал чемпионом мира по футболу.

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