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Де Росси высказался о вылете «Ромы» из Лиги Европы

Де Росси высказался о вылете «Ромы» из Лиги Европы
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Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси подвёл итоги ответной встречи полуфинала Лиги Европы с леверкузенским «Байером» (2:2).

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
09 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
2 : 2
Рома
Рим, Италия
0:1 Паредес – 43'     0:2 Паредес – 66'     1:2 Манчини – 82'     2:2 Станишич – 90+7'    

«Это было героическое выступление, но «Байер» – очень сильная команда. Считаю, мы хорошо сыграли в обоих матчах, но нам не хватило ударов по воротам. Иногда это может сыграть решающую роль, но ребята были невероятны.

Когда тебе удаётся отыграться со счета 0:2 и приблизиться к чуду, зная, что никто ещё не побеждал «Байер» в этом сезоне, — невероятно, но очень больно в итоге пропускать такой гол», – приводит слова Де Росси Sky Sport Italia.

Отметим, по сумме двух встреч «Байер» прошёл «Рому» (4:2) и вышел в финал Лиги Европы, где сыграет с «Аталантой».

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