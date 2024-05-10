Де Росси высказался о вылете «Ромы» из Лиги Европы

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси подвёл итоги ответной встречи полуфинала Лиги Европы с леверкузенским «Байером» (2:2).

«Это было героическое выступление, но «Байер» – очень сильная команда. Считаю, мы хорошо сыграли в обоих матчах, но нам не хватило ударов по воротам. Иногда это может сыграть решающую роль, но ребята были невероятны.

Когда тебе удаётся отыграться со счета 0:2 и приблизиться к чуду, зная, что никто ещё не побеждал «Байер» в этом сезоне, — невероятно, но очень больно в итоге пропускать такой гол», – приводит слова Де Росси Sky Sport Italia.

Отметим, по сумме двух встреч «Байер» прошёл «Рому» (4:2) и вышел в финал Лиги Европы, где сыграет с «Аталантой».

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