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Гасперини прокомментировал выход «Аталанты» в финал Лиги Европы

Гасперини прокомментировал выход «Аталанты» в финал Лиги Европы
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выход своей команды в финал Лиги Европы. На стадии полуфинала «Аталанта» обыграла «Марсель».

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
09 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Марсель
Марсель, Франция
1:0 Лукман – 30'     2:0 Руджери – 52'     3:0 Туре – 90+5'    

«Мы играем много матчей, нелегко всегда играть хорошо, и в некоторых из этих матчей нам приходится бороться, но сегодня была прекрасная победа. Я уже говорил вчера, когда нас окружает целый город, игроки чувствуют эту энергию и эти эмоции. Это был особенный матч, и они сыграли его наилучшим образом. Я думаю, что финал станет историческим событием, и для такого клуба, как наш, это действительно невероятно, но это является хорошим предзнаменованием для всех», — приводит слова Гасперини Football Italia.

В финале Лиги Европы «Аталанта» встретится с «Байером».

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