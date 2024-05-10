Гасперини прокомментировал выход «Аталанты» в финал Лиги Европы

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выход своей команды в финал Лиги Европы. На стадии полуфинала «Аталанта» обыграла «Марсель».

«Мы играем много матчей, нелегко всегда играть хорошо, и в некоторых из этих матчей нам приходится бороться, но сегодня была прекрасная победа. Я уже говорил вчера, когда нас окружает целый город, игроки чувствуют эту энергию и эти эмоции. Это был особенный матч, и они сыграли его наилучшим образом. Я думаю, что финал станет историческим событием, и для такого клуба, как наш, это действительно невероятно, но это является хорошим предзнаменованием для всех», — приводит слова Гасперини Football Italia.

В финале Лиги Европы «Аталанта» встретится с «Байером».

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