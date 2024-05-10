«Нас опять ждут итальянцы». Алонсо – о предстоящем финале Лиги Европы

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказался о финале Лиги Европы, в котором сыграет с «Аталантой».

«Проигрывая в два мяча, мы не должны забывать о том, что создали, и мне понравилась реакция команды на эти голы «Ромы». В прошлом году мы были близки к финалу, а в этом смогли выйти туда. В финале Лиги Европы нас опять ждут итальянцы.

«Рома» очень хорошо атаковала нас сегодня, но у них новый тренер. «Аталанта» уже много лет работает с Гасперини, и это хорошо обученная команда: будет интересно бросить им вызов», – приводит слова Алонсо TMW Radio.

Напомним, во втором матче 1/2 финала Лиги Европы немецкий «Байер» сыграл вничью с итальянской «Ромой» со счётом 2:2. По сумме двух встреч «Байер» прошёл «Рому» (4:2) и вышел в финал Лиги Европы.

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