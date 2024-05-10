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Джака эмоционально высказался о выходе «Байера» в финал Лиги Европы

Джака эмоционально высказался о выходе «Байера» в финал Лиги Европы
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Полузащитник «Байера» Гранит Джака прокомментировал выход команды в финал Лиги Европы. На стадии полуфинала команда в двухматчевом противостоянии обыграла «Рому».

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
09 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
2 : 2
Рома
Рим, Италия
0:1 Паредес – 43'     0:2 Паредес – 66'     1:2 Манчини – 82'     2:2 Станишич – 90+7'    

«Мы даже не знаем, как в ответном матче мы проигрывали со счётом 0:2. Я думаю, у нас были явные шансы, особенно в первом тайме, еще до того, как мы забили первый гол, и у нас также были явные шансы во втором тайме. Отыграться в матче с командой с таким большим опытом и, прежде всего, не проиграть — это невероятно. Мы сейчас в финале. Мечта сбылась. Это просто мурашки по коже! Вы мечтаете о такой атмосфере. Вы мечтаете о таких играх. Это невероятно. Теперь мы определённо насладимся этой ночью.

Мы идём в финал, чтобы победить. Конечно, это будет нелегко. «Аталанта» — ещё одна итальянская команда, которая очень хороша тактически, и мы сделаем всё, чтобы принести титул в Леверкузен», — приводит слова Джаки официальный сайт УЕФА.

Напомним, ответный матч завершился со счётом 2:2. В первом матче «Байер» обыграл «Рому» со счётом 2:0.

В финале Лиги Европы «Байер» встретится с «Аталантой».

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