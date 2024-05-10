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Экс-вратарь сборной Испании считает, что Куртуа должен сыграть за «Реал» в финале ЛЧ

Экс-вратарь сборной Испании считает, что Куртуа должен сыграть за «Реал» в финале ЛЧ
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Бывший голкипер «Валенсии» и сборной Испании Сантьяго Каньисарес высказался о вратарской позиции в предстоящем финале Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией».

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, что Куртуа будет играть, потому что тот, кто выбирает, — это Анчелотти, и у него есть время наиграть бельгийца, чтобы тот пришёл в лучшую форму. Выбор голкипера из сильнейших — это сложная ситуация.

Очевидно, Лунин заслуживает игры, но дело в том, что другой вратарь, который может сыграть, — лучший в мире и номер один в команде. Анчелотти и тренер вратарей «Реала» Льопис полностью доверяют Куртуа, и если он будет готов хотя бы чуть лучше, чем сейчас, я думаю, он будет играть. Для этого нужно провести всего несколько матчей в чемпионате», — приводит слова Каньисареса Marca.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 1 июня. Матч между испанской и немецкой командами пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68'     1:1 Хоселу – 88'     2:1 Хоселу – 90+1'    
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