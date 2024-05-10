Экс-вратарь сборной Испании считает, что Куртуа должен сыграть за «Реал» в финале ЛЧ

Бывший голкипер «Валенсии» и сборной Испании Сантьяго Каньисарес высказался о вратарской позиции в предстоящем финале Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией».

«Думаю, что Куртуа будет играть, потому что тот, кто выбирает, — это Анчелотти, и у него есть время наиграть бельгийца, чтобы тот пришёл в лучшую форму. Выбор голкипера из сильнейших — это сложная ситуация.

Очевидно, Лунин заслуживает игры, но дело в том, что другой вратарь, который может сыграть, — лучший в мире и номер один в команде. Анчелотти и тренер вратарей «Реала» Льопис полностью доверяют Куртуа, и если он будет готов хотя бы чуть лучше, чем сейчас, я думаю, он будет играть. Для этого нужно провести всего несколько матчей в чемпионате», — приводит слова Каньисареса Marca.

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Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 1 июня. Матч между испанской и немецкой командами пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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