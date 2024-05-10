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Инсайдер Романо назвал причину, по которой «Челси» не подпишет Осимхена летом

Инсайдер Романо назвал причину, по которой «Челси» не подпишет Осимхена летом
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Лондонский «Челси» не будет подписывать нигерийского форварда «Наполи» Виктора Осимхена в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, летом «Челси» не будет платить за форварда более € 100 млн. Однако покупка нигерийца может обойтись потенциальным покупателям в € 120 млн. Также игрок требует солидную зарплату и большие комиссионные выплаты, что затрудняет дальнейшее сотрудничество.

Напомним, в нынешнем сезоне Осимхен принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

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