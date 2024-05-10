Хави Симонс не планирует возвращаться в «ПСЖ» – RMC Sport

21-летний нидерландский атакующий полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс, выступающий в аренде за немецкий «РБ Лейпциг» не заинтересован в возвращении в парижский клуб в следующем сезоне. Об этом сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

По информации источника, нидерландец не планирует продолжать карьеру в парижском клубе на фоне интереса к хавбеку со стороны клубов английской Премьер-лиги. Также сообщается, что «РБ Лейпциг» хочет выкупить Симонса у «ПСЖ», однако французский клуб не хотел бы расставаться с игроком на фоне возможного ухода Килиана Мбаппе.

В нынешнем сезоне Симонс провёл за немецкий клуб во всех турнирах 42 матча, забив девять мячей и отметился 15 голевыми передачами. Его арендное соглашение в немецком клубе рассчитано до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным известного интернет-портала Transfermarkt, — € 80 млн.

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