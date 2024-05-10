«Это не команда Микки Мауса». Анри – о замене Гарри Кейна в матче с «Реалом»

Бывший нападающий «Барселоны» и «Арсенала» Тьерри Анри высказался о замене нападающего «Баварии» Гарри Кейна в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Напомним, Кейн был заменён на 85-й минуте.

«Игра длится 90 минут. В таком матче нельзя менять Кейна, потому что ты играешь с «Реалом». Ты не играешь с командой Микки Мауса. Это «Реал». Мы говорили об этом. Их голы в концовке? В этом нет никакой удачи. Это называется «Реал», — приводит слова Анри Hitc.com.

В финале Лиги чемпионов «Реал» встретится с дортмундской «Боруссией». Матч состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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