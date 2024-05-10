«Партнёры по команде подвели его». Фердинанд защитил Кейна после вылета «Баварии» из ЛЧ

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о нападающем немецкой «Баварии» Гарри Кейне после поражения мюнхенцев в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:2).

«Бавария» привела Кейна, чтобы продолжать завоёвывать трофеи, и, я чувствую, что партнёры по команде подвели его. Не он виновен в поражении. Он выполнял свою работу всегда. Он забивал голы. Думаю, вечером после матча ему было очень тяжело на сердце», — приводит слова Фердинанда BBC.

Напомним, мюнхенский клуб уступил «Реалу» со счётом 3:4 по сумме двух встреч, пропустив два гола в концовке ответной игры. В финале Лиги чемпионов «сливочные» встретятся с дортмундской «Боруссией». Матч состоится 1 июня и пройдёт на лондонском стадионе «Уэмбли».

Отметим, в нынешнем сезоне «Баварии» с Кейном не удалось выиграть ни одного трофея.

Реакция Мбаппе на вопрос о поддержке «Реала» или «Баварии»: