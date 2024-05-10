Моуриньо заявил, что ошибся, выбрав «Рому» вместо сборной Португалии

Известный тренер Жозе Моуринью рассказал, что допустил ошибку, когда принял решение остаться в «Роме», когда ему поступало предложение возглавить сборную Португалии.

«Самым нормальным было бы, если бы я принял приглашение. Это случилось дважды, но они появились не в нужное время. В этом последнем приглашении я позволил эмоциям взять верх над разумом и решил остаться в Риме. Это была ошибка. У сборной Португалии на данный момент одна из лучших команд в мире, это невероятная команда, я это знаю, но я чувствовал большую связь с «Ромой» и болельщиками, поэтому я отверг это предложение. Если появится третья возможность, я приму её и надеюсь, что следующее поколение игроков сборной Португалии будет таким же хорошим, как это», — приводит слова Моуринью A Bola.

Моуринью покинул «Рому» в январе 2024 года.

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