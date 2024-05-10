Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «ПСЖ» определились с игроком, который может заменить Мбаппе – Le Parisien

В «ПСЖ» определились с игроком, который может заменить Мбаппе – Le Parisien
Аудио-версия:
Комментарии

Французский «Пари Сен-Жермен» может подписать одного из лидеров лиссабонского «Спортинга» шведского форварда Виктора Дьёкереша. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, в руководстве «ПСЖ» считают, что швед может стать игроком, который заменит потенциально уходящего в мадридский «Реал» Килиана Мбаппе. Французский клуб уже начал первые контакты с окружением игрока и рассчитывает, что другие топ-клубы не смогут подписать 25-летнего нападающего из-за высокой стоимости.

В нынешнем сезоне Дьёкереш провёл за португальский клуб во всех турнирах 47 матчей, в которых забил 41 мяч и отметился 15 голевыми передачами. Его контракт со «Спортингом» рассчитано до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным известного интернет-портала Transfermarkt, — € 55 млн. Летом 2023-го португальский клуб подписал шведа из «Ковентри» за € 21 млн.

Материалы по теме
Хави Симонс не планирует возвращаться в «ПСЖ» – RMC Sport

Реакция Мбаппе на вопрос о поддержке «Реала» или «Баварии»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android