«Сегодня мы проиграли в каждой дуэли». Тренер «Марселя» — о выходе «Аталанты» в финал ЛЕ

Главный тренер «Марселя» Жан-Луи Гассе высказался о выходе «Аталанты» в финал Лиги Европы.

Вчера, 9 мая, Клуб из Бергамо разгромил «Марсель» (3:0) в ответном полуфинальном матче ЛЕ.

«Правда в том, что «Аталанта» очень хорошо работает. И тренер Гасперини работает здесь уже много лет и за несколько сезонов создал отличную команду.

Они были лучше нас, пускай в какой-то момент мы и могли вернуться в игру. Сегодня мы проиграли в каждой дуэли», – приводит слова Гассе официальный сайт УЕФА.

Гасперини возглавил «Аталанту» в июне 2016 года. Контракт 66-летнего специалиста рассчитан до лета 2025 года.

В финале «Аталанта» сыграет с немецким «Байером». Встреча состоится 22 мая на стадионе «Авива» (Ирландия) в 22:00 по мск.

«Аталанта» обыграла «Фиорентину» и вышла в финал Кубка Италии