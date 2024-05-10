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«Сегодня мы проиграли в каждой дуэли». Тренер «Марселя» — о выходе «Аталанты» в финал ЛЕ

«Сегодня мы проиграли в каждой дуэли». Тренер «Марселя» — о выходе «Аталанты» в финал ЛЕ
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Главный тренер «Марселя» Жан-Луи Гассе высказался о выходе «Аталанты» в финал Лиги Европы.

Вчера, 9 мая, Клуб из Бергамо разгромил «Марсель» (3:0) в ответном полуфинальном матче ЛЕ.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Правда в том, что «Аталанта» очень хорошо работает. И тренер Гасперини работает здесь уже много лет и за несколько сезонов создал отличную команду.

Они были лучше нас, пускай в какой-то момент мы и могли вернуться в игру. Сегодня мы проиграли в каждой дуэли», – приводит слова Гассе официальный сайт УЕФА.

Гасперини возглавил «Аталанту» в июне 2016 года. Контракт 66-летнего специалиста рассчитан до лета 2025 года.

В финале «Аталанта» сыграет с немецким «Байером». Встреча состоится 22 мая на стадионе «Авива» (Ирландия) в 22:00 по мск.

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