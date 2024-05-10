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«Возьмите этот чёртов кубок». Клопп отреагировал на выход «Боруссии» в финал ЛЧ

«Возьмите этот чёртов кубок». Клопп отреагировал на выход «Боруссии» в финал ЛЧ
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Главный тренер «Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал выход дортмундской „Боруссии“ в финал Лиги чемпионов.

«Вау! Вау! Вау! Мои поздравления всем, вы заслужили сыграть в финале. Давайте, возьмите теперь этот чёртов кубок», — приводит слова Клоппа Bild.

Напомним, 7 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «ПСЖ». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Матч завершился победой «шмелей» со счётом 1:0 (общ. 2:0).

Мадридский «Реал» (Испания) и дортмундская «Боруссия» (Германия) сыграют в финале текущего сезона Лиги чемпионов УЕФА. Решающий матч турнира пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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