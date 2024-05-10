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Винисиус высказался о своей возможной победе в голосовании за «Золотой мяч»

Винисиус высказался о своей возможной победе в голосовании за «Золотой мяч»
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор ответил на вопрос о своей возможной победе в голосовании за «Золотой мяч» в этом году.

«Все говорят о «Золотом мяче», но я очень спокоен. Я хочу выиграть с этой командой ещё одну Лигу чемпионов. В этом сезоне я могу добиться больших успехов, а затем – поехать в сборную Бразилии на Кубок Америки. Я всегда сначала думаю о командах, а потом о себе», — приводит слова Винисиуса Goal.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 21 гол и 11 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 150 млн. На счету Беллингема 39 встреч, в которых он забил 22 мяча и отдал 10 голевых передач. Ориентировочная стоимость футболиста – € 180 млн.

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