Иванов: за проход «Реала» дали меньше $ 2000. Сейчас в ресторане за вечер столько тратят

Бывший полузащитник «Спартака» Олег Иванов рассказал о победе над мадридским «Реалом» в Кубке европейских чемпионов сезона-1990/1991.

В тот год московский клуб обыграл «сливочных» со счётом 3:1 по сумме двух матчей (0:0, 3:1).

«Когда Шалимову пригнали из-за границы старенький «Мерседес», он свой «Москвич- 2141» мне продал. Кажется, за 1000 долларов. Нам за проход «Реала» в 1/4 финала Кубка чемпионов то ли тысячу, то ли полторы дали — точно меньше двух. Сейчас, наверное, ребята даже на тренировки за такие деньги не выходят — за вечер в ресторане могут столько оставить», — рассказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полностью интервью с Олегом Ивановым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.