Моуринью: за 20 лет никто не выигрывал Лигу чемпионов так, как это делал я

Португальский специалист Жозе Моуринью высказался о своей победе с «Порту» в финальном матче Лиги чемпионов 2004 года с «Монако» (3:0).

«Прошло 20 лет. За 20 лет многие тренеры выигрывали Лигу чемпионов, но никто не сделал это таким образом. Они выигрывали турнир с большими клубами, с большими бюджетами, с лучшими игроками. Никто не выигрывал Лигу чемпионов так, как я», — сказал Моуринью в интервью EA Sports Korea.

Последним клубом португальца была «Рома», которую он покинул в январе 2024 года. Португалец возглавлял итальянский клуб с 2021-го. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы. Под руководством Моуринью «Рома» суммарно провела 96 матчей. В них римляне одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 29 поражений.

Ранее Моуринью тренировал также «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику».

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