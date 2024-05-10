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Два немецких клуба вышли в финалы еврокубков впервые за 22 года

Два немецких клуба вышли в финалы еврокубков впервые за 22 года
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Вчера, 9 мая, «Байер» сыграл вничью с «Ромой» (2:2) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы и вышел в финал второго по значимости еврокубка (4:2 по сумме двух встреч).

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
09 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
2 : 2
Рома
Рим, Италия
0:1 Паредес – 43'     0:2 Паредес – 66'     1:2 Манчини – 82'     2:2 Станишич – 90+7'    

Таким образом, впервые с сезона-2001/2002 в финалы главных международных турниров выходят две немецкие команды. Ранее «Боруссия» (Дортмунд) пробилась в решающий матч Лиги чемпионов, обыграв в 1/2 финала «ПСЖ» (2:0 по суме двух матчей).

Также немецкие клубы примут участие в финалах Лиги чемпионов/КЕЧ и Лиги Европы/Кубка УЕФА в одном сезоне в шестой раз в истории.

В финале Лиги чемпионов «Боруссия» сыграет с мадридским «Реалом». Встреча на стадионе «Уэмбли» состоится 1 июня.

«Байер» в финале Лиги Европы сыграет с «Аталантой». Матч пройдёт 22 мая.

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