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Леандро Паредес прокомментировал вылет из полуфинала Лиги Европы от «Байера»

Леандро Паредес прокомментировал вылет из полуфинала Лиги Европы от «Байера»
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Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес высказался о вылете команды в полуфинале Лиги Европы.

Вчера, 9 мая, римский клуб сыграл вничью с «Байером» (2:2) и не смог пробиться в финал ЛЕ (2:4 по сумме двух матчей). Паредес в матче оформил дубль.

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
09 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
2 : 2
Рома
Рим, Италия
0:1 Паредес – 43'     0:2 Паредес – 66'     1:2 Манчини – 82'     2:2 Станишич – 90+7'    

«Обидно, потому что до 80-й минуты мы контролировали игру. К сожалению, автогол вынудил нас идти вперёд и оставлять пространство сзади.

Мы сделали всё, что должны были. Поздравляем их, они играют очень хорошо. К сожалению, автогол нас наказал.
У меня было много уверенности. За свою карьеру я сталкивался с более трудными пенальти, я знаю, как их бить, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно», – приводит слова Паредеса Football Italia.

В финале Лиги Европы «Байер» сыграет с «Аталантой». Встреча состоится 22 мая.

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
09 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
2 : 2
Рома
Рим, Италия
0:1 Паредес – 43'     0:2 Паредес – 66'     1:2 Манчини – 82'     2:2 Станишич – 90+7'    
Комментарии
Новости. Футбол
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