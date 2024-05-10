Леандро Паредес прокомментировал вылет из полуфинала Лиги Европы от «Байера»

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес высказался о вылете команды в полуфинале Лиги Европы.
Вчера, 9 мая, римский клуб сыграл вничью с «Байером» (2:2) и не смог пробиться в финал ЛЕ (2:4 по сумме двух матчей). Паредес в матче оформил дубль.
«Обидно, потому что до 80-й минуты мы контролировали игру. К сожалению, автогол вынудил нас идти вперёд и оставлять пространство сзади.
Мы сделали всё, что должны были. Поздравляем их, они играют очень хорошо. К сожалению, автогол нас наказал.
У меня было много уверенности. За свою карьеру я сталкивался с более трудными пенальти, я знаю, как их бить, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно», – приводит слова Паредеса Football Italia.
В финале Лиги Европы «Байер» сыграет с «Аталантой». Встреча состоится 22 мая.
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