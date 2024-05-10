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«Байер» вышел в финал еврокубка впервые с 2002 года

«Байер» вышел в финал еврокубка впервые с 2002 года
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Вчера, 9 мая, «Байер» сыграл вничью с «Ромой» (2:2) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы и вышел в финал второго по значимости еврокубка (4:2 по сумме двух встреч).

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
09 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
2 : 2
Рома
Рим, Италия
0:1 Паредес – 43'     0:2 Паредес – 66'     1:2 Манчини – 82'     2:2 Станишич – 90+7'    

Таким образом, «Байер» впервые с 2002 года вышел в финал еврокубков. В том году немецкий клуб пробился в финал Лиги чемпионов, где уступил мадридскому «Реалу» со счётом 1:2.

Всего же в финалах еврокубков «Байер» выступит третий раз. Первый был в сезонк-1987/1988. Тогда в двухматчевом противостоянии немецкая команда оказалась сильнее «Эспаньола» (3:3, 3:2 по пенальти).

В финале Лиги Европы «Байер» сыграет с «Аталантой». Встреча состоится 22 мая.

Ранее «Байер» досрочно стал чемпионом Германии впервые в истории клуба.

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