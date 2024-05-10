«Байер» вышел в финал еврокубка впервые с 2002 года

Вчера, 9 мая, «Байер» сыграл вничью с «Ромой» (2:2) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы и вышел в финал второго по значимости еврокубка (4:2 по сумме двух встреч).

Таким образом, «Байер» впервые с 2002 года вышел в финал еврокубков. В том году немецкий клуб пробился в финал Лиги чемпионов, где уступил мадридскому «Реалу» со счётом 1:2.

Всего же в финалах еврокубков «Байер» выступит третий раз. Первый был в сезонк-1987/1988. Тогда в двухматчевом противостоянии немецкая команда оказалась сильнее «Эспаньола» (3:3, 3:2 по пенальти).

В финале Лиги Европы «Байер» сыграет с «Аталантой». Встреча состоится 22 мая.

Ранее «Байер» досрочно стал чемпионом Германии впервые в истории клуба.

У «Арсенала» и «Байера» пустые трибуны. Но есть нюанс. ХиТ#180