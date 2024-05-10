Защитник петербургского «Зенита» Марио Фернандес может завершить карьеру по окончании сезона-2023/2024.

Как сообщает «РИА Новости Спорт», 33-летний футболист уже не сыграет в этом сезоне из-за полученного ранее повреждения. Отмечается, что Фернандес рассматривает вариант завершения профессиональной карьеры грядущим летом.

Напомним, к «Зениту» Фернандес присоединился летом 2023 года. Бразилец с российским паспортом подписал контракт до конца июня 2025-го с опцией продления ещё на 12 месяцев. Ранее в России футболист выступал в составе московского ЦСКА в период с 2012 по 2022 годы.

В нынешнем сезоне футболист провёл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2 млн.