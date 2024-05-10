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Унаи Эмери прокомментировал поражение «Астон Виллы» в полуфинале Лиги конференций

Унаи Эмери прокомментировал поражение «Астон Виллы» в полуфинале Лиги конференций
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал непопадание в финал Лиги конференций. Английская команда в полуфинале проиграла «Олимпиакосу» (2:4, 0:2).

«Мы попали в еврокубки в конце прошлого сезона, и в этом году мы наслаждались ими, но победить очень сложно, и мы находимся в процессе развития. «Олимпиакос» заслужил быть в финале. Мы проиграли в первые 90 минут дома и не были достаточно конкурентоспособны. Команда хорошо начала первый тайм, контролировала игру, но футболисты не были точны.

Для нас это опыт после долгого отсутствия в еврокубках, и мы снова собираемся бороться в Европе в следующем году. Конечно, мы немного разочарованы, но мы должны быстро двигаться дальше», — приводит слова Эмери ВВС.

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