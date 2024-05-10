Определились финалисты ЛЕ, «Рейнджерс» в третий раз обыграли «Каролину». Главное к утру
«Байер» сыграл вничью с «Ромой» (2:2) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы и вышел в финал второго по значимости еврокубка (4:2 по сумме двух встреч), «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Каролину Харрикейнз» в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ подряд (3:2 ОТ), защитник «Зенита» Марио Фернандес может завершить карьеру по окончании сезона-2023/2024. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Байер» в компенсированное время вырвал ничью у «Ромы» и вышел в финал Лиги Европы.
- Гол Панарина и 45 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину» в 3-м матче.
- Марио Фернандес может завершить карьеру по окончании сезона.
- Шестёркин повторил исторический рекорд «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ.
- «Аталанта» с Миранчуком разгромила «Марсель» и вышла в финал Лиги Европы.
- Аслан Карацев с победы стартовал на турнире в Риме.
- Стало известно, в каком клубе может продолжить карьеру Хвича Кварацхелия.
- «Кливленд» обыграл «Бостон» в гостях и сравнял счёт в серии, у Мобли – дабл-дабл.
- Два немецких клуба вышли в финалы еврокубков впервые за 22 года.
- «Олимпиакос» сыграет с «Фиорентиной» в афинском финале Лиги конференций.
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