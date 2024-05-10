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10 мая главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НБА, результаты НХЛ, результаты Лиги Европы

Определились финалисты ЛЕ, «Рейнджерс» в третий раз обыграли «Каролину». Главное к утру
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«Байер» сыграл вничью с «Ромой» (2:2) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы и вышел в финал второго по значимости еврокубка (4:2 по сумме двух встреч), «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Каролину Харрикейнз» в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ подряд (3:2 ОТ), защитник «Зенита» Марио Фернандес может завершить карьеру по окончании сезона-2023/2024. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Байер» в компенсированное время вырвал ничью у «Ромы» и вышел в финал Лиги Европы.
  2. Гол Панарина и 45 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину» в 3-м матче.
  3. Марио Фернандес может завершить карьеру по окончании сезона.
  4. Шестёркин повторил исторический рекорд «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ.
  5. «Аталанта» с Миранчуком разгромила «Марсель» и вышла в финал Лиги Европы.
  6. Аслан Карацев с победы стартовал на турнире в Риме.
  7. Стало известно, в каком клубе может продолжить карьеру Хвича Кварацхелия.
  8. «Кливленд» обыграл «Бостон» в гостях и сравнял счёт в серии, у Мобли – дабл-дабл.
  9. Два немецких клуба вышли в финалы еврокубков впервые за 22 года.
  10. «Олимпиакос» сыграет с «Фиорентиной» в афинском финале Лиги конференций.
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