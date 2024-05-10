Определились финалисты ЛЕ, «Рейнджерс» в третий раз обыграли «Каролину». Главное к утру

«Байер» сыграл вничью с «Ромой» (2:2) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы и вышел в финал второго по значимости еврокубка (4:2 по сумме двух встреч), «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Каролину Харрикейнз» в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ подряд (3:2 ОТ), защитник «Зенита» Марио Фернандес может завершить карьеру по окончании сезона-2023/2024. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».