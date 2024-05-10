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Анри высказался о камбэке «Реала» в матче с «Баварией»

Анри высказался о камбэке «Реала» в матче с «Баварией»
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Бывший нападающий «Барселоны» и «Арсенала» Тьерри Анри высказался о камбэке мадридского «Реала» в домашнем матче с мюнхенской «Баварией» (2:1).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68'     1:1 Хоселу – 88'     2:1 Хоселу – 90+1'    

«Если бы я сказал до матча, что Мадрид победит благодаря ассисту Рюдигера и голу Хоселу, мне бы ответили, что это невозможно. Но это же «Реал», они сделали это», — приводит слова Анри CBS Sports.

Напомним, 8 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл мюнхенскую «Баварию» (2:1). Благодаря этой победе (4:3 по сумме двух матчей) мадридцы вышли в финал турнира.

Таким образом, «Реал» и дортмундская «Боруссия» сыграют в финале этого сезона Лиги чемпионов. Решающий матч турнира пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).

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