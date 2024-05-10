Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Горецка: когда Дэвис забил, я был уверен, что мы выйдем в финал

Горецка: когда Дэвис забил, я был уверен, что мы выйдем в финал
Комментарии

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка высказался о вылете мюнхенского клуба из Лиги чемпионов.

8 мая «Бавария» проиграла мадридскому «Реалу» в ответном полуфинальном матче (1:2) и не смогла выйти в главный матч самого престижного еврокубка (3:4 – по сумме двух матчей).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68'     1:1 Хоселу – 88'     2:1 Хоселу – 90+1'    

«Когда Дэвис забил, я посмотрел на вас (болельщиков. – Прим. «Чемпионата»), почувствовал энергию и был уверен, что мы выйдем в финал. Потом всё изменилось. Футбол показал свою самую жестокую сторону в тот вечер. Ваша поддержка была потрясающей! Спасибо вам большое. Мы вернёмся», – написал Горецка в своих соцсетях.

В финале «Реал» сыграет с «Боруссией» (Дортмунд). Встреча на стадионе «Уэмбли» состоится 1 июня.

Материалы по теме
«Позор. «Бернабеу» влияет на судей». «Бавария» сокрушена поражением от «Реала» в ЛЧ
«Позор. «Бернабеу» влияет на судей». «Бавария» сокрушена поражением от «Реала» в ЛЧ

Томас Мюллер высказался о матче полуфинала ЛЧ с «Реалом»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android