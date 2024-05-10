Горецка: когда Дэвис забил, я был уверен, что мы выйдем в финал

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка высказался о вылете мюнхенского клуба из Лиги чемпионов.

8 мая «Бавария» проиграла мадридскому «Реалу» в ответном полуфинальном матче (1:2) и не смогла выйти в главный матч самого престижного еврокубка (3:4 – по сумме двух матчей).

«Когда Дэвис забил, я посмотрел на вас (болельщиков. – Прим. «Чемпионата»), почувствовал энергию и был уверен, что мы выйдем в финал. Потом всё изменилось. Футбол показал свою самую жестокую сторону в тот вечер. Ваша поддержка была потрясающей! Спасибо вам большое. Мы вернёмся», – написал Горецка в своих соцсетях.

В финале «Реал» сыграет с «Боруссией» (Дортмунд). Встреча на стадионе «Уэмбли» состоится 1 июня.

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