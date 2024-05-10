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Черчесов: давайте порадуемся, что в финале Лиги Европы будет россиянин

Черчесов: давайте порадуемся, что в финале Лиги Европы будет россиянин
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выход итальянской «Аталанты» в финал Лиги Европы сезона-2023/2024. В составе команды выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, который, по мнению Черчесова, может выйти в стартовом составе в финале еврокубкового турнира.

«Давайте порадуемся за Алексея, что россиянин будет в финале Лиги Европы. Когда Миранчука брали, я долго разговаривал с Гасперини, он своеобразный тренер. Может и в финале его поставить. У него нет ничего заранее спланированного», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в полуфинале Лиги Европы «Аталанта» разгромила французский «Марсель». Общий счёт по сумме двух матчей — 4:1 в пользу итальянцев. В финале еврокубка команда Алексея Миранчука встретится с леверкузенским «Байером». Игра пройдёт 22 мая в Дублине (Ирландия).

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