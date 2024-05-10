Даниэле Де Росси рассказал о процессе восстановления Пауло Дибалы после травмы

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси рассказал о состоянии здоровья полузащитника римского клуба Пауло Дибалы.

«Он действительно был готов (к ответному полуфинальному матчу с «Байером». — Прим. «Чемпионата»). Он всё ещё находится в раздевалке и получает ледяную терапию, хотя и не играл. Вчера, после 10 минут тренировки, он снова почувствовал недомогание. Мы избежали серьёзной травмы. Мы взяли его в Леверкузен, думая, что, если мы будем выигрывать 1:0 за десять минут до конца матча, мы поставим его, чтобы он попытался сотворить какую-нибудь магию. Однако игра сложилась по-другому. Я бы, возможно, подождал до дополнительного времени, чтобы он не играл слишком много минут», — приводит слова Де Росси официальный сайт «Ромы».

У Дибалы диагностировали мышечную усталость.