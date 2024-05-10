Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 35-го тура сезона-2023/2024

Сегодня, 10 мая, матчем между «Алавесом» и «Жироной» стартует 35-й тур испанской Ла Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр предстоящего тура.
Пятница, 10 мая:
22:00 мск. «Алавес» — «Жирона».
Суббота, 11 мая:
15:00 мск. «Мальорка» – «Лас-Пальмас»;
17:15 мск. «Вильярреал» – «Севилья»;
19:30 мск. «Гранада» – «Реал» Мадрид;
22:00 мск. «Атлетик» Бильбао – «Осасуна».
Воскресенье, 12 мая:
15:00 мск. «Кадис» – «Хетафе»;
17:15 мск. «Атлетико» Мадрид – «Сельта»;
19:30 мск. «Валенсия» – «Райо Вальекано»;
22:00 мск. «Бетис» – «Альмерия».
Понедельник, 13 мая:
22:00 мск. «Барселона» – «Реал Сосьедад».
Напомним, по состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате Испании мадридский «Реал». Второе место занимает «Жирона», тройку лидеров замыкает «Барселона».