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Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 35-го тура сезона-2023/2024

Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 35-го тура сезона-2023/2024
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Сегодня, 10 мая, матчем между «Алавесом» и «Жироной» стартует 35-й тур испанской Ла Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр предстоящего тура.

Пятница, 10 мая:

22:00 мск. «Алавес» — «Жирона».

Суббота, 11 мая:

15:00 мск. «Мальорка» – «Лас-Пальмас»;

17:15 мск. «Вильярреал» – «Севилья»;

19:30 мск. «Гранада» – «Реал» Мадрид;

22:00 мск. «Атлетик» Бильбао – «Осасуна».

Воскресенье, 12 мая:

15:00 мск. «Кадис» – «Хетафе»;

17:15 мск. «Атлетико» Мадрид – «Сельта»;

19:30 мск. «Валенсия» – «Райо Вальекано»;

22:00 мск. «Бетис» – «Альмерия».

Понедельник, 13 мая:

22:00 мск. «Барселона» – «Реал Сосьедад».

Напомним, по состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате Испании мадридский «Реал». Второе место занимает «Жирона», тройку лидеров замыкает «Барселона».

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