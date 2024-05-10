Бывший игрок «Спартака» Иванов рассказал, как трудился чернорабочим на заводе в Финляндии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Олег Иванов, поигравший в чемпионате Финляндии, рассказал об опыте работы на финском заводе.

«В один осенний день я проснулся с утра и сказал жене: «Хватит, я — всё». И закончил. Один день всего пробыл безработным. Потом звонит приятель по «Хаке». Говорит, на заводе освободилось место — человек на инвалидность ушёл — не хочу ли попробовать себя рабочим по металлообработке? Я подумал: «Прикольно!» На следующий день в шесть утра вышел на смену. И пять лет на этом заводе отпахал. Интересно было. Всю жизнь мяч, трибуны, а здесь надел комбинезон и делаешь чёрную работу. За пять лет от чернорабочего до начальника смены дорос.

А потом бывший партнёр по «Хаке» предложил место в компании по производству буровых установок. На общих основаниях прошёл собеседования и был зачислен на работу. Здесь за девять лет прошёл путь от менеджера по продажам до вице-президента по регионам, работал по СНГ. Потом несколько лет отвечал за этот рынок в ирландской компании. Но после февраля 2022-го Финляндия с Россией перестала торговать, и я тоже оказался в свободном поиске. Появилось больше времени на домашние дела, семью», — сказал Олег Иванов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Олегом Ивановым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.