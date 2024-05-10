Олег Иванов: «Спартаку» в 1990-х западло было работать с судьями

Бывший полузащитник московского «Спартака» Олег Иванов рассказал, что в 1990-е годы красно-белые не подкупали судей вопреки общей тенденции, которая существовала в те времена.

— После игры в Ереване судья сказал: «Чего вы обижаетесь, я же вроде как нормально отсудил?» Бывало такое в Союзе — работали наши республики с судьями.

— «Спартак» не работал?

— Ни разу не видел, чтобы нам подсуживали. Даже разговоров таких не слышал. «Спартаку» западло, что ли, было такими вещами заниматься, — сказал Олег Иванов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, помимо «Спартака», Олег Иванов также выступал за московское «Динамо» и имел опыт игры в чемпионате Финляндии, где четырежды становился чемпионом страны.