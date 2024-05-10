Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олег Иванов: «Спартаку» в 1990-х западло было работать с судьями

Олег Иванов: «Спартаку» в 1990-х западло было работать с судьями
Комментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Олег Иванов рассказал, что в 1990-е годы красно-белые не подкупали судей вопреки общей тенденции, которая существовала в те времена.

— После игры в Ереване судья сказал: «Чего вы обижаетесь, я же вроде как нормально отсудил?» Бывало такое в Союзе — работали наши республики с судьями.

— «Спартак» не работал?
— Ни разу не видел, чтобы нам подсуживали. Даже разговоров таких не слышал. «Спартаку» западло, что ли, было такими вещами заниматься, — сказал Олег Иванов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, помимо «Спартака», Олег Иванов также выступал за московское «Динамо» и имел опыт игры в чемпионате Финляндии, где четырежды становился чемпионом страны.

Материалы по теме
«Моё сердце разорвано надвое». Воспитанник «Динамо», который всю жизнь любит «Спартак»
Эксклюзив
«Моё сердце разорвано надвое». Воспитанник «Динамо», который всю жизнь любит «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android