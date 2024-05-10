Чемпионат России по футболу: расписание 28-го тура сезона-2023/2024

Сегодня, 10 апреля, стартует 28-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.

РПЛ, сезон-2023/2024, 28-й тур:

10 мая, пятница:

16:00 мск. «Крылья Советов» — «Ахмат».

11 мая, суббота:

14:00 мск. «Рубин» — «Ростов»;

16:30 мск. «Спартак» — «Краснодар»;

19:00 мск. «Зенит» — ЦСКА;

21:30 мск. «Балтика» — «Динамо».

12 мая, воскресенье:

14:00 мск. «Оренбург» — «Локомотив»;

16:30 мск. «Факел» — «Урал»;

19:00 мск. «Сочи» — «Пари Нижний Новгород».

В данный момент турнирную таблицу чемпионата России по футболу сезона-2023/2024 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 51 очко в 27 играх. «Краснодар» и «Динамо» набрали по 50 очков и занимают второе и третье место соответственно.