Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат России по футболу: расписание 28-го тура сезона-2023/2024

Чемпионат России по футболу: расписание 28-го тура сезона-2023/2024
Комментарии

Сегодня, 10 апреля, стартует 28-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.

РПЛ, сезон-2023/2024, 28-й тур:

10 мая, пятница:

  • 16:00 мск. «Крылья Советов» — «Ахмат».

11 мая, суббота:

  • 14:00 мск. «Рубин» — «Ростов»;
  • 16:30 мск. «Спартак» — «Краснодар»;
  • 19:00 мск. «Зенит» — ЦСКА;
  • 21:30 мск. «Балтика» — «Динамо».

12 мая, воскресенье:

  • 14:00 мск. «Оренбург» — «Локомотив»;
  • 16:30 мск. «Факел» — «Урал»;
  • 19:00 мск. «Сочи» — «Пари Нижний Новгород».

В данный момент турнирную таблицу чемпионата России по футболу сезона-2023/2024 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 51 очко в 27 играх. «Краснодар» и «Динамо» набрали по 50 очков и занимают второе и третье место соответственно.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Пять лучших молодых футболистов 27-го тура РПЛ
Рейтинг
Пять лучших молодых футболистов 27-го тура РПЛ
Обновлённый прогноз на чемпиона РПЛ. Какие шансы после ничьей «Зенита»?
Истории
Обновлённый прогноз на чемпиона РПЛ. Какие шансы после ничьей «Зенита»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android