Главный тренер «Ариса» — о возрасте Кокорина: я смотрю на футбольное поле, а не в паспорт

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский после продления контракта с нападающим Александром Кокориным рассказал, что его не интересует возраст российского футболиста.

«Я смотрю на футбольное поле, а не в паспорт. Как футболист себя ведёт — это самое главное. Поэтому возраст в паспорте — это второстепенно», — сказал Шпилевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 32 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 900 тыс. В составе «Ариса» Кокорин был признан лучшим футболистом Кипра в 2023 году и лучшим игроком сезона-2022/2023.