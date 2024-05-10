Globe Soccer Awards объявил претендентов на звание лучшей команды 2024 года

Globe Soccer Awards объявил претендентов на звание лучшей европейской команды в 2024 году. В число номинантов попали «Арсенал», «Аталанта», «Барселона», леверкузенский «Байер», мюнхенская «Бавария», дортмундская «Боруссия», «Брест», «Жирона», миланский «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Монако», «ПСЖ», мадридский «Реал» и «Спортинг».

За звание лучшей женской команды поборются «Рома», «Барселона», «Бавария», «Челси», «Ювентус», «Лион», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Реал» Мадрид и «Вольфсбург».

Напомним, в финале Лиги чемпионов сезона-2023/2024 сыграют мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия». В финале Лиги Европы встретятся «Аталанта» и леверкузенский «Байер», а за победу в Лиге конференций поспорят «Олимпиакос» и «Фиорентина».