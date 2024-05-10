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Globe Soccer Awards объявил имена претендентов на звание лучшего тренера 2024 года

Globe Soccer Awards объявил имена претендентов на звание лучшего тренера 2024 года
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Globe Soccer Awards объявил имена претендентов на звание лучшего тренера европейских команд в 2024 году. В число претендентов на награду попали Хаби Алонсо («Байер»), Рубен Аморим («Спортинг»), Карло Анчелотти («Реал» Мадрид), Микель Артета («Арсенал»), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Луис Энрике («ПСЖ»), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Ульрих Хёнес («Штутгарт»), Симоне Индзаги («Интер»), Мичел («Жирона»), Тьяго Мотта («Болонья»), Эдин Терзич («Боруссия» Дортмунд"), Томас Тухель («Бавария») и Хави («Барселона»).

Напомним, в финале Лиги чемпионов сезона-2023/2024 сыграют мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия». В финале Лиги Европы встретятся «Аталанта» и леверкузенский «Байер», а за победу в Лиге конференций поспорят «Олимпиакос» и «Фиорентина».

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