Сергей Кирьяков: «Байер» является одной из лучших команд Европы

Российский тренер Сергей Кирьяков оценил выступления леверкузенского «Байера», который в сезоне-2023/2024 стал чемпионом Германии и вышел в финал Лиги Европы.

«Байер» имел полное преимущество, несмотря на то что они проигрывали 0:2. Играли в одну калитку, говоря футбольным жаргоном. У «Ромы» не было практически ничего. Чуть ли не единственный подход к штрафной площади «Байера» — сразу пенальти и 0:1. Такой же футбол продолжался и во втором тайме.

Столько моментов не использовать в первом тайме — было подавляющее преимущество «Байера». Это просто несчастный случай, что они стали проигрывать, — такое в футболе случается. 0:2 было абсолютно не по игре. Потом футбольный бог расставил всё на свои места и «Байер» забил два хороших гола. Имели возможность ещё забить. Прошли по праву. Иметь колоссальное преимущество над «Ромой» дорогого стоит. «Байер» является одной из лучших команд Европы», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.