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«ПСЖ» продемонстрировал домашний комплект формы на следующий сезон

«ПСЖ» продемонстрировал домашний комплект формы на следующий сезон
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Французский «Пари Сен-Жермен» показал, как будет выглядеть домашний комплект формы команды в сезоне-2024/2025. Техническим спонсором парижан выступает американская компания Nike.

Впервые новую форму наденут игроки женской команды «ПСЖ». Случится это 11 мая, когда состоится матч полуфинала женского Кубка Франции. Мужская команда «Пари Сен-Жермен» выйдет в новом комплекте домашней формы в матче 33-го тура Лиги 1 с «Тулузой», который состоится 12 мая. Игра пройдёт в Париже, стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени.

Фото: Официальный сайт ФК «ПСЖ»

Фото: Nike Football в соцсетях

«ПСЖ» — самый титулованный клуб Франции. Парижане 12 раз становились чемпионами Франции, 14 раз выигрывали Кубок страны, девять раз Кубок — французской лиги и 12 раз — Суперкубок Франции.

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