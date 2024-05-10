Экс-игрок «Спартака» Олег Иванов рассказал, к кому по-особенному относился Романцев

Бывший полузащитник московского «Спартака» Олег Иванов рассказал, к кому относился по-особенному бывший главный тренер красно-белых Олег Романцев.

«Я бы не сказал, что Олег Иванович к кому-то прямо по-отечески относился. Может быть, к Сашке Мостовому только. Из той «Пресни» до «Спартака» дошли четверо: Мост, Вася Кулёк, Димка Градиленко и я. Наша команда была приписана к седьмому таксопарку — там получали зарплату, премиальные как инструктора по спорту. Помню, после окончания сезона куда-то ездили на поезде: Чехословакия, Венгрия. Вот мы, молодёжь, одно купе занимали. Но у Олега Ивановича больше под опекой Саша был. А к Васе как тепло не относиться? Он сам по себе очень душевный и надёжный человек был. Настоящий друг», — сказал Олег Иванов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.