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Кирьяков: желаю Миранчуку забить гол в финале ЛЕ и повторить достижение Аленичева

Кирьяков: желаю Миранчуку забить гол в финале ЛЕ и повторить достижение Аленичева
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Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о полузащитнике итальянской «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Здорово, что Миранчук сыграет в финале еврокубка. Это глоток свежего воздуха для нашего футбола. Было бы ещё лучше, если бы футболист играл с первых минут. Но Миранчук является больше игроком ротации. В любом случае Гасперини даёт ему время. Видно, что Миранчук горит желанием правильно использовать отведённое ему время.

Желаю ему в финальной игре выйти и забить гол, чтобы повторить достижение Аленичева, который забивал в финале Лиги чемпионов. Русский человек в финале Лиги Европы — это уже здорово», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в финале Лиги Европы сезона-2023/2024 «Аталанта» сыграет с «Байером».

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