Защитник «Краснодара» Сергей Волков может перейти в «Зенит» — источник

Футболист «Краснодара» Сергей Волков может перейти в санкт-петербургский «Зенит», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, клуб из Санкт-Петербурга контактировал со стороной футболиста, однако официального предложения в «Краснодар» по защитнику пока не поступало. Сергею Волкову 21 год, он является воспитанником системы краснодарского клуба. За первую команду чёрно-зелёных футболист начал выступать в 2022 году. В нынешнем сезоне защитник провёл 28 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт три результативные передачи.

Действующий контракт Волкова с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 5 млн.