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Мбаппе не поучаствовал в презентации формы «ПСЖ» на следующий сезон

Мбаппе не поучаствовал в презентации формы «ПСЖ» на следующий сезон
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не поучаствовал в презентации комплекта домашней формы парижан на следующий сезон.

В видеоролике, опубликованном пресс-службой «ПСЖ» в социальной сети X (ранее Twitter), присутствовали некоторые игроки первой и женской команды, но главной звезды парижан там не оказалось. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года. Нападающий сказал партнёрам по команде и тренерскому штабу «ПСЖ», что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2024 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 180 млн.

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