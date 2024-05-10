Экс-игрок «Спартака» Иванов рассказал, чего из России ему не хватает в Финляндии

Бывший полузащитник московских «Динамо» и «Спартака» Олег Иванов, поигравший в чемпионате Финляндии и оставшийся там жить по завершении карьеры, рассказал, чего ему не хватает из России.

«Когда ездим в Москву — у нас там и тёща живёт, и квартира осталась — гречку покупаем. Воблочку русскую, копчёную скумбрию, икорку, леща — обязательно тащим. А когда граница была открыта и можно было на машине доехать, пиво в Выборге брал. Забросишь ящичек-другой в багажник — вспомнить вкус, поностальгировать. И, конечно, общения не хватает — русского, душевного», — сказал Олег Иванов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Иванов становился четырёхкратным победителем чемпионата Финляндии.