Объявлены претенденты на приз лучшему молодому игроку 2024 года от Globe Soccer Awards

Объявлен список футболистов, которые номинированы на звание лучшего молодого игрока 2024 года по версии Globe Soccer Awards. Списки претендентов на победу в разных номинациях опубликованы в соцсетях премии.
Претенденты на звание лучшего молодого футболиста 2024 года: Джуд Беллингем, Эдуарду Камавинга, Эван Фергюсон, Пау Кубарси, Рико Льюис, Фермин Лопес, Кобби Майну, Джамал Мусиала, Коул Палмер, Жоау Невеш, Хави Симонс, Матис Тель, Флориан Вирц, Ламин Ямал, Уоррен Заир-Эмери.
Напомним, церемония Globe Soccer Awards организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов. Обычно она проходит в последних числах каждого декабря в Дубае. Лучшим молодым игроком 2023 года был признан полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.