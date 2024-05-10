Бородюк: у «Реала» преимущество в ментальности, похожий футбол демонстрирует «Байер»

Известный российский специалист Александр Бородюк высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и мадридским «Реалом» (1:2).

«До 85-й минуты «Бавария» играла очень хорошо, выдерживала свой тактический план, но такова цена ошибки в полуфинале Лиги чемпионов. Нойер выручал на протяжении всей игры, отлично играл, но совершил роковую ошибку на 85-й минуте, которая стоила «Баварии» выхода в финал. Ничего сложного в ударе не было, но тут надо отдать должное «Реалу». У Мадрида преимущество в ментальности. Единственный в истории клуб, побеждавший в Лиге чемпионов три раза подряд. За счёт этой чемпионской психологии дожимают даже самых сильных соперников. Похожий футбол сейчас демонстрирует «Байер», — приводит слова Бородюка Metaratings.

Напомним, матч между «Реалом» и «Баварией» состоялся накануне, 8 мая. Команды сыграли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Польша). Игра началась в 22:00 по московскому времени. Она закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 68-й минуте матча защитник мюнхенцев Альфонсо Дэвис вывел свою команду вперёд. В самой концовке форвард хозяев Хоселу оформил дубль и принёс своей команде победу. В первом матче полуфинала команды сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча прошла в Германии 30 апреля. Таким образом, по сумме двух встреч мадридцы прошли дальше. Ранее в финал уже вышла дортмундская «Боруссия». Она по сумме двух встреч прошла «ПСЖ».