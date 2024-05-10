«Спартак» ожидает более 20 тыс. болельщиков на матче с «Краснодаром»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что матч с «Краснодаром» должны посетить более 20 тыс. болельщиков.

«На матче с «Краснодаром» ожидаем более 20 тысяч болельщиков», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится в эту субботу, 11 мая, и пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 по московскому времени. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 43 очка. «Краснодар» занимает вторую строчку, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.