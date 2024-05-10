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Фабрицио Романо: Килиан Мбаппе готовится к новой главе в мадридском «Реале»

Фабрицио Романо: Килиан Мбаппе готовится к новой главе в мадридском «Реале»
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Известный инсайдер и журналист Фабрицио Романо высказался о будущем нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Килиан не принял участия в записи видеоролика с презентацией новой формы «ПСЖ». Мбаппе покидает клуб в июне, он готовится к новой главе в мадридском «Реале», — написал Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года. Нападающий сказал партнёрам по команде и тренерскому штабу «ПСЖ», что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Килиан станет новым игроком «Реала».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2024 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 180 млн.

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