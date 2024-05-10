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О. Иванов: игра в «Спартаке» была так налажена, что медведя поставь — не испортит картины

О. Иванов: игра в «Спартаке» была так налажена, что медведя поставь — не испортит картины
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Олег Иванов высказался о своих выступлениях за красно-белых. Он отметил, что яркий старт в «Спартаке» (два гола в трёх матчах) не вскружил ему голову, но сделал приятно. Также Иванов подчеркнул, что у красно-белых была очень хорошо выстроена система игры.

«Помню, в программке к матчу «Спартака» написали, что такое же начало в «Спартаке» — два гола в трёх матчах — у Серёги Родионова было. Голова не кружилась, но было приятно. Хотя тогда шутили, что игра в «Спартаке» так налажена, что медведя поставь одиннадцатым на поле — не испортит картину (смеётся). Следующего гола мне пришлось ждать подольше — до «Спарты», — сказал Олег Иванов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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